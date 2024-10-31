Проворов против «Айлендерс»: передача за 23:41 – лучший показатель в «Коламбусе»

Защитник «Коламбуса» набрал 3-е (0+3) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 9 игр. Сегодня за 23:41 – лучший показатель среди полевых игроков «Блю Джекетс» (1:05 – в меньшинстве) – у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».
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