Пострадавшие при взрыве в петербургском кафе не могут получить от Беглова обещанные компенсации

Администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не спешит выплачивать компенсации пострадавшим при теракте в кафе на Университетской набережной.
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