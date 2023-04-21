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Пострадавшие при взрыве в петербургском кафе не могут получить от Беглова обещанные компенсации

Пострадавшие при взрыве в петербургском кафе не могут получить от Беглова обещанные компенсации

Администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не спешит выплачивать компенсации пострадавшим при теракте в кафе на Университетской набережной.

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