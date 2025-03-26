Смоленский завод КДМ построил два новых мусоровоза: двухосную и трехосную машины презентуют в Москве

Смоленский ООО «Завод КДМ» в эти дни на Международной выставке экологических технологий Wasma 2025, проходящей в Москве, демонстрирует два своих мусоровоза с задней загрузкой на новых шасси: это крупнотоннажный СМ22, созданный на базе МАЗ 6310С5, с ….