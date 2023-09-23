Психологические способы работы спецслужб показал в политическом триллере Остап Стужев Мила ЯкобссонСекретные методики нейролингвистического программирования раскрыл в детективном романе «Золотые пилигримы» член Союза писателей России, специалист по «слияниям и поглощениям» Остап Стужев.
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