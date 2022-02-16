Происшествия

8 подписчиков

В ЯНАО полицейские и общественники приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню вывода советских войск из Афганистана

В ЯНАО полицейские и общественники приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню вывода советских войск из Афганистана

15 февраля отмечается 33-я годовщина вывода советских войск из Афганистана – День памяти о военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх