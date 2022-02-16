В ЯНАО полицейские и общественники приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню вывода советских войск из Афганистана

15 февраля отмечается 33-я годовщина вывода советских войск из Афганистана – День памяти о военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
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