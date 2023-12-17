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Мишин – Авербуху: «Хочу присвоить тебе титул Колумба ледового театра на льду. Еще и Одиссей, который попал на Арзамасские острова»

«Дорогой Илья, я привез тебе подарок с берегов Невы. Сердца болельщиков питерского фигурного катания твои, и они принадлежат тебе.

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