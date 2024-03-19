Лукашенко попросил Путина продлить скоростную железную дорогу до Бреста

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва - Минск может быть продлена до Бреста.Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорит о том, что между ним и президентом России есть договоренность о том, чтобы белорусы были включены во все программы, которые Владимир Путин озвучил в своём последнем послании гражданам России.