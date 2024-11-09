Расчеты "Градов" уничтожили технику, боевиков и группу спецназа ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Расчеты РСЗО "Град" мотострелковой бригады группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили боевую бронетехнику, скопление боевиков и группу спецназа военнослужащих ВСУ и украинских националистов в зоне проведения спецоперации РФ.
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