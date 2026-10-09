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Голикова: после длительного перерыва Россия вернется к двум индексациям пенсий

Голикова: после длительного перерыва Россия вернется к двум индексациям пенсий

После длительного перерыва удалось вернуться к двум индексациям пенсий в России в 2027 году. Об этом 7 октября сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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