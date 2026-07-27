«Не можем себе позволить»: Песков объяснил, почему Россия не вкладывает сотни миллиардов в соцсети

Российские власти считают выполнение социальных обязательств перед гражданами главным направлением расходов бюджета и не готовы направлять сопоставимые с США средства на развитие собственных социальных сетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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