В чём суть нового плана США по завершению СВО

Фото: Official White House / Shealah Craighead Трамп пытается завершить конфликт в ущерб интересам России Президент США Дональд Трамп всеми силами пытается выполнить свое предвыборное обещание «стать миротворцем» и как можно скорее остановить конфликт между Россией и Украиной.
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