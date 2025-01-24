В чём суть нового плана США по завершению СВО

Фото: Official White House / Shealah Craighead Трамп пытается завершить конфликт в ущерб интересам России Президент США Дональд Трамп всеми силами пытается выполнить свое предвыборное обещание «стать миротворцем» и как можно скорее остановить конфликт между Россией и Украиной.