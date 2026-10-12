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Царьград

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Сибига: Киев и Рига договорились противодействовать Белоруссии

Сибига: Киев и Рига договорились противодействовать Белоруссии

Украина и Латвия договорились о совместных действиях против белорусских властей.Украина и Латвия договорились совместно противодействовать «угрозам», которые Белоруссия якобы представляет для Европы.

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