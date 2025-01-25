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Пожар в Петропавловске-Камчатском: спасены 11 человек, выявлена одна жертва

Пожар в Петропавловске-Камчатском: спасены 11 человек, выявлена одна жертва

В Петропавловске-Камчатском пожарные спасли 11 человек из горящего пятиэтажного дома. Возгорание произошло в квартире на улице Академика Курчатова.

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