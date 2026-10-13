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Мировое обозрение

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«Нужно уточнить»: Белый дом оставил без ответа вопрос о разведданных для Киева

«Нужно уточнить»: Белый дом оставил без ответа вопрос о разведданных для Киева

Главное в тезисах: Тезис 1: Пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария на брифинге 13 октября отказалась подтвердить или опровергнуть факт продолжения передачи американских разведданных Киеву, ограничившись фразой «мне нужно будет этот вопрос уточнить».

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