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Российские беспилотники «Орион» оборудуют системой спутниковой связи

Российские беспилотники «Орион» оборудуют системой спутниковой связи

Российская компания «Кронштадт» обеспечит беспилотные летательные аппараты «Орион» системой спутниковой связи, которую предложит и другим производителям дронов в качестве комплектующей, рассказал генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.

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