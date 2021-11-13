Российские беспилотники «Орион» оборудуют системой спутниковой связи

Российская компания «Кронштадт» обеспечит беспилотные летательные аппараты «Орион» системой спутниковой связи, которую предложит и другим производителям дронов в качестве комплектующей, рассказал генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.
Российская компания «Кронштадт» обеспечит беспилотные летательные аппараты «Орион» системой спутниковой связи, которую предложит и другим производителям дронов в качестве комплектующей, рассказал генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.
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