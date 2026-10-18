Отказ канцлера Германии Фридриха Мерца от российского топлива наносит ущерб немецкой экономике. Такое мнение выразила бывший депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерзен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Эвакуация команд...
- ОЖ Трамп заявил о со...
- Чемпион мира сано...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым