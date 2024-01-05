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Популярный среди приморцев каток закрывается на сутки

Популярный среди приморцев каток закрывается на сутки

Сегодня, 5 января, каток на стадионе «Авангард» закрыт для посетителей, сообщает PRIMPRESS. Это связано с тем, что во Владивостоке установились высокими для этого времени года температуры: в дневные часы столбики термометров поднимаются выше 0 градусов.

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