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Царьград

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Украинские военные убили жительницу Курахово ДНР во время обстрела

Украинские военные убили жительницу Курахово ДНР во время обстрела

В Курахово (ДНР) украинские военные убили мирную жительницу, спрятавшуюся в подвале от обстрелов. Министерство обороны России 6 января сообщило об освобождении ключевого города, открывающего путь для продвижения армии в восточной части Запорожской области.

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