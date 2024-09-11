Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Да разгильдяйство по всем направлениям. Напустили полную страну всякой дряни и ведут себя, как дома... Расслабуха!!!Два школяра в Ноя...
  • лина любимцева
    Да уже  ребята достаточно большие, должны были включать МОЗГИ... Если конечно они у них были ..Два школяра в Ноя...
  • ольга решетникова
    Полагаете, что охрана с автоматами должна стоять через каждые полметра? А охраняемые автостоянки видели? Забор, камер...Два школяра в Ноя...

Об имитации дискуссии в прямом эфире при участии специальных серёжек

Об имитации дискуссии в прямом эфире при участии специальных серёжек

Не уверена, что стоит отнимать ваше время на разбор спектакля бывшей прокурорши и опытного шоумена, строителя отелей и казино, владельца конкурса "Мисс Вселенная", любителя мелькнуть в голливудском фильме, а в ТВ-шоу, что он вел, строго говорить кандидату на вылет: - Вы уволены! Он, правда, не привык слышать такое в свой собственный адрес.

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