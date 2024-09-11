Об имитации дискуссии в прямом эфире при участии специальных серёжек

Не уверена, что стоит отнимать ваше время на разбор спектакля бывшей прокурорши и опытного шоумена, строителя отелей и казино, владельца конкурса "Мисс Вселенная", любителя мелькнуть в голливудском фильме, а в ТВ-шоу, что он вел, строго говорить кандидату на вылет: - Вы уволены! Он, правда, не привык слышать такое в свой собственный адрес.