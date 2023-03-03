ШЕВЦОВ: Всё в самом начале! // Украиной ничего не закончится? || Про танки, белорусов и обман Польши

Почему Польша так хочет дружить с Америкой?Чем рискует Германия?Куда побегут украинцы от войны?Сколько времени пройдёт до исхода конфликта?Правда ли, что может появиться новый Гитлер?На вопросы проекта "В теме" отвечает политолог Юрий Шевцов.