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ШЕВЦОВ: Всё в самом начале! // Украиной ничего не закончится? || Про танки, белорусов и обман Польши

Почему Польша так хочет дружить с Америкой?Чем рискует Германия?Куда побегут украинцы от войны?Сколько времени пройдёт до исхода конфликта?Правда ли, что может появиться новый Гитлер?На вопросы проекта "В теме" отвечает политолог Юрий Шевцов.

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