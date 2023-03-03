ШЕВЦОВ: Всё в самом начале! // Украиной ничего не закончится? || Про танки, белорусов и обман Польши

Почему Польша так хочет дружить с Америкой?Чем рискует Германия?Куда побегут украинцы от войны?Сколько времени пройдёт до исхода конфликта?Правда ли, что может появиться новый Гитлер?На вопросы проекта "В теме" отвечает политолог Юрий Шевцов.
Почему Польша так хочет дружить с Америкой?Чем рискует Германия?Куда побегут украинцы от войны?Сколько времени пройдёт до исхода конфликта?Правда ли, что может появиться новый Гитлер?На вопросы проекта "В теме" отвечает политолог Юрий Шевцов.
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