Калачеевским районным судом рассмотрены материалы уголовного дела, возбуждённого СО ОМВД России по Семилукскому району по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ и частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ в отношении 24-летней жительницы Пензенской области.
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