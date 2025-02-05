Трамп поделился своими взглядами на политику в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом американский лидер сообщил журналистам во время брифинга в Белом доме, информирует в среду, 5 февраля, .
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