В Красноярском крае домашние коровы и свиньи убили 17-летнюю школьницу

Тело девочки нашёл её друг в помещении для содержания домашних животных. Родителей дома не было.Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с гибелью 17-летней девушки в селе Ушканка Ужурского района.
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