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Царьград

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"Хочется орать матом, не иначе": Дело против пенсионера в Нижегородской области взбудоражило жителей России. Возмущение дошло до фронта

"Хочется орать матом, не иначе": Дело против пенсионера в Нижегородской области взбудоражило жителей России. Возмущение дошло до фронта

Дело, возбуждённое против 70-летнего пенсионера в Нижегородской области, взбудоражило большую часть нашей большой страны.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Там же не дети судьи и прокурора были в опасности.
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15 час.
Вячеслав Денисов
Скорее всего, наркоша - высерок кого-то из &quot;значительных&quot; людей, которым решили угодить несправедливым и, что главное, незаконным приговором!
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11 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Нарк коньки откинул от передоза. Богатые родители за своим 40 пидоростком сами должны были следить.
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5 час.
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