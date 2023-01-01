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Лука Дончич набрал 50+ очков в третий раз за пять матчей. «Даллас» одержал 6-ю победу подряд

Лука Дончич набрал 50+ очков в третий раз за пять матчей. «Даллас» одержал 6-ю победу подряд

51 очко разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича помогло его команде одержать победу над «Сан-Антонио» (126:125) в предновогоднем матче 31 декабря.

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