Взрыв прогремел на Кипре у посольства Израиля

Взрыв произошел в районе 1:37 ночи возле посольства Израиля в Никосии, сообщает The Cyprus Mail. Примерно в 30 метрах от посольства был найден небольшой кусок металла, в котором было небольшое количество пиротехнического материала, который взорвался, но не причинил никакого ущерба.
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