Новости ночных отмен: — YouTube приостановил все функции монетизации для российских пользователей: подписку Premium, Youtube Music, спонсорство, суперчат и суперстикеры — Пивоваренная компания Carlsberg приостановила производство и продажи в России.
Новости ночных отмен: — YouTube приостановил все функции монетизации для российских пользователей: подписку Premium, Youtube Music, спонсорство, суперчат и суперстикеры — Пивоваренная компания Carlsberg приостановила производство и продажи в России.
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