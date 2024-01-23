Минобороны показало танковую дуэль экипажей Т-90М «Прорыв» с ВСУ за Марьинку

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» Южной группировки войск в ходе боев за освобождение Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) подавили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраинах населенного пункта и применили комплексы активной защиты в ходе танковой дуэли.