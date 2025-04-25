Сын зам.директора ЦРУ погиб в зоне СВО

Сын замдиректора ЦРУ погиб на СВО. в рядах российской армии.Согласно опубликованным данным расследования, 21-летний Майкл Глосс 5 сентября 2023 года записался в ВС РФ и отправился в зону СВО в составе 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, где погиб 4 апреля 2024 года.