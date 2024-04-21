Мигранты-рабочие, занятые на стройке ЖК «Алхимово», поселились прямо в чужих квартирах

Людмила Абрамова

не чего удивительного..во всех новостройках, которые не заселены еще ночами в квартирах горит свет..кто там живет как вы думаете, те кто их строит мигранты. часть нелегалы.. и чем дольше живут , тем медленнее отделку делают внутреннюю, особенно дома под реновацию, ночью они не работают там . а просто общаги...не фиг удивляться что счетчики воды и света уже вовсю крутятся, а хозяева еще не въехали