Эксперты раскрыли самую массовую схему по взлому аккаунтов в Telegram

По данным команды мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности F.A.C.C.T., пользователи мессенджера стали получать сообщения от фейковой службы поддержки Telegram о том, что была оформлена заявка на удаление аккаунта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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