«Подстраивается под колебания»: ученые показали Путину сетку для сердца из «умного материала»

Во время форума «Технологии будущего» — масштабного события, посвященного развитию цифровой индустрии в России, научные сотрудники продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину специальную сетку для работы сердца, изготовленную из «умного материала».
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