Украинский узурпатор Владимир Зеленский уволил скандального министра обороны Михаила Федорова, потому что тот наврал ему про свои контакты с бизнесменом Илоном Маском и подставил под очередное оскорбление от президента США Дональда Трампа.
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