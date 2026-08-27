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Фёдорова уволили за то, что Трамп обозвал Зеленского

Фёдорова уволили за то, что Трамп обозвал Зеленского

Украинский узурпатор Владимир Зеленский уволил скандального министра обороны Михаила Федорова, потому что тот наврал ему про свои контакты с бизнесменом Илоном Маском и подставил под очередное оскорбление от президента США Дональда Трампа.

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