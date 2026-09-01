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SPLETNIK

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"Пугачёва на минималках". В сети обсуждают новый образ 68-летней Мадонны

"Пугачёва на минималках". В сети обсуждают новый образ 68-летней Мадонны

В сети обсуждают новый образ Мадонны и предполагают, на кого она стала похожа. Свежие снимки появились в инстаграме* 68-летней певицы.

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