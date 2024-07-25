Австралия ввела санкции против израильтян из-за нападений на Западном берегу

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что на семерых израильтян и одну израильскую молодежную группу, участвовавших в жестоких нападениях на палестинцев на Западном берегу, были наложены финансовые санкции и запреты на поездки, о чем 24 июля сообщила британская The Guardian.