Путин поблагодарил мировых журналистов за освещение юбилея Победы в Москве

Президент России Владимир Путин отметил заслуги журналистов в освещении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, подчеркнув их роль в передаче праздничной атмосферы по всему миру во время встречи в Кремле.
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