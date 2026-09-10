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Пятый канал

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На Пятом канале акция «День добрых дел» для сестер Каримовых

На Пятом канале акция «День добрых дел» для сестер Каримовых

ПОЖЕРТВОВАТЬ Две сестры и одна болезнь на двоих. Мечты о беззаботном детстве у Алины и Юли из республики Башкортостан оборвала редкая патология головы.

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