На Пятом канале акция «День добрых дел» для сестер Каримовых

ПОЖЕРТВОВАТЬ Две сестры и одна болезнь на двоих. Мечты о беззаботном детстве у Алины и Юли из республики Башкортостан оборвала редкая патология головы.
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