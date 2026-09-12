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В Харькове состоялся гей-парад*, участники которого собирали средства для ВСУ

В Харькове состоялся гей-парад*, участники которого собирали средства для ВСУ

Организаторы сообщили в социальных сетях, что представители ЛГБТ* провели в Харькове гей-парад, в ходе которого собирали средства для ВСУ .

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