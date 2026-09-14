В Усмани 15-летний подросток попал в ДТП на мопеде

15-летний водитель мопеда попал в аварию в Усмани, получив травму.Днём 11 сентября в Усмани на улице Карла Маркса в четыре часа дня столкнулись автомобиль «Чери» под управлением 67-летнего мужчины и мопед, за рулём которого находился 15-летний подросток.
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