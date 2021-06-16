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Евро-2020. День шестой. Россия против Финляндии – ну этот-то соперник нам по зубам?

Евро-2020. День шестой. Россия против Финляндии – ну этот-то соперник нам по зубам?

Если россияне не смогут добиться победы, то шансы на выход в плей-офф станут почти нулевыми. Сборная России начала чемпионат Европы по футболу с ожидаемого поражения от сборной Бельгии (0:3), но при этом с неожиданно беспросветной игрой.

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Лена Мисько
[Blocknote] Если сборной нужен левша в широкой позиции на левом фланге, то Черышева стоит рассмотреть на ЛЗ даже при схеме в четыре защитника: если не со старта, то по крайней мере по ходу игры, когда не будет устраивать результат. Юкка Райтала, который играл у финов правого вингбека в последнем матче, вообще центральный защитник-левша, изредка в МЛС выходивший слева в защите. Даже на родной позиции он хоть и может подключиться, но особо не несет угрозы в атаке — минимум созданных моментов и передач внутрь штрафной — понятно, что на неродном фланге он еще менее опасен, и всегда дает дополнительное время защите, перекладывая мяч под левую ногу. Плюс он достаточно уязвим, когда его бросают под правую (даже правоногий Брэйтуэйт несколько раз показал это в первой игре), а значит атакующий левоногий игрок там, который всю жизнь как раз обыгрывал во фланг под левую, обладающий стабильным кроссом — оптимальное решение для России.
Ruslan Zakirov
Если честно, то уже задолбало это русское правило, что слева вьщащите должен быть левоногий игрок. В первую очередь это должен быть защитник с пониманием игры в защите. А у Черчесова задача выставить бесполезный стоячий конус. Даже если вы мне не верите в ручное управление этой командой одним товаришем из Питера, то надо все-таки видеть игру Конуса и понимать, что главная задача защитника - это игра в защите, а не пробежаться трусцой по краю, набить на бедре 2-3 раза и сделать навес в сторону Столба.
Андрей
Скорее всего будет ничья, финны уйдут в глухую оборону, а Рсоосия никогда не умела и не сумеет её взломать!!!
Лена Мисько
🔥Расписание второго тура Чемпионата Европы.
Лена Мисько
Лена Мисько
Стартовые составы на матч Финляндия - Россия Первый Канал
Лена Мисько
Лена Мисько
В сборной России неожиданная встряска – Станислав Черчесов поменял основного вратаря перед вторым матчем на Евро-2020. С финнами в воротах сыграет Матвей Сафонов из «Краснодара».
Лена Мисько
Цитата тренера за неделю до старта турнира: «Наше видение по вратарской линии: Шунин, Сафонов и Дюпин, они у нас в заявке. Готовимся к ЧЕ, в тренировочном процессе было видно, что Сафонов набрал форму – готов, здоров. Сейчас каждому надо быть готовым к играм – поэтому дали возможность сыграть Матвею с Польшей. Мы во всех своих игроках уверены, с этим проблем нет. Другое дело, что Шунин у нас – номер один, он готовится к ЧЕ».
Лена Мисько
Есть версия, что именно ради душевного равновесия Шунина и спокойствия в раздевалке Черчесов не взял на турнир Гильерме, которого считали преемником Акинфеева. Но замысел Черчесова работал ровно до первого матча. Шунин – точно не главный виновник матча с Бельгией, но к нему есть вопросы – перед вторым голом выбил мяч прямо под удар Тома Менье. В послематчевом выступлении Черчесова читалось легкое раздражение. «Ни Шунину, ни Семенову ничего отдельно не говорил. Есть команда, которая на поле и которая должна выполнять наши задания. Физическая готовность хорошая. Другое дело, что есть индивидуальные вещи, которые надо на этом уровне качественно выполнять. Любой маленький промах решает все», – сказал тренер, но никто и подумать не мог, что дело закончится сменой вратаря.
Лена Мисько
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/2933692.html?sl=1
Лена Мисько
Теперь основной кипер сборной – Сафонов, а не Шунин. Как вам решение Черчесова? **** Все верно, Шунин ошибся с Бельгией * Вратарские решения Черчесова - полный бред
Лена Мисько
Блин на 4 минуте....(
Лена Мисько
отменили
Лена Мисько
Финны просто прибили россиян прессингом! Райтала перехватил на чужой половине на фланге и навесил в штрафную, а Похьянпало точно ударил головой в падении.
Лена Мисько
Гол отменен! Повезло сборной России! Судьи с помощью ВАР зафиксировали офсайд!
Лена Мисько
VAR наш!
Лена Мисько
Офсайд даже не милиметр, а микрон! Но кто тот дуралей, который обрезал всех? Как звать?
Лена Мисько
Через пару минут Сафонов даст ещё один такой пас, и его перехватят прямо в нашей штрафной
Лена Мисько
Оздоев запорол двухсотпроцентный шанс! Елки-палки! Он бил из предбанника вратарской, надо было просто в ближнюю девятку попасть! Выше створа!
Лена Мисько
Загадка: На прямых ногах в чужой штрафной, даже пытается выйти из офсайда
Лена Мисько
Как же он косячит боже
Лена Мисько
три контратаки уже словили за 20 минут
Лена Мисько
Фернандес в роли нападающего! Он чисто выиграл воздух перед вратарской! Получилась скидка в сторону Дзюбы, а не удар, а форварда подвела техника. Не вышло обработать опускавшийся мячик
Лена Мисько
Так, видимо, сборная России потеряла Фернандеса! Латераль очень здорово обострил в атаке, скинув на Дзюбу, но получил травму в процессе единоборства!
Лена Мисько
Замена произведена. Фернандеса унесли медики. Караваев вступил в игру. Марио огромная потеря для команды Черчесова Сегодня он умело обострял в чужой штрафной
Лена Мисько
Дзюба худший на поле... ничего принять не может, двигается с трудом.... особенно заметно на фоне остальных, которые носятся как угорелые
Лена Мисько
спас Джик нас
Лена Мисько
Глен Камара активный такой )
Лена Мисько
Баринов и Оздоев к 24 минуте на ЖК
Лена Мисько
кто то из них удалится
Лена Мисько
Головин вообще мяч не получает
Лена Мисько
наигрывали схему через Баринова, видимо... он справа, а Головин слева.. вот и не получает он мяч странное решение Черчесова
Лена Мисько
Караваеву еще и досталось! Он боролся с Уроненом, а затем в штангу влетел! Жесткий момент! Сборная России едва не потеряла второго латераля из-за травмы!
Лена Мисько
Нам так и 26 человек в заявке не хватит...
Лена Мисько
Как же пожарим...
Лена Мисько
ну надо же Миранчук технично разобрался в сердцевине штрафной, переложил себе под левую и телепортировал мяч в дальнюю девятку, пробив из-под ноги соперника! 0:1 в конце первого тайма
Лена Мисько
молодца...исполнил просто на пять
Лена Мисько
И как же Черчесов догадался поставить в старт Миранчука, уму непостижимо!
Лена Мисько
Выпускаем во втором тайме сразу Соболева и Макарова и добиваем финнов, договорились Станислав Саламович?
Лена Мисько
Пукки практически выскочил один на один с Сафоновым! Дивеев в подкате успел выручить россиян в метре от штрафной! Мяч полетел слишком высоко после удара финна, который отвлекся на игру защитника!
Лена Мисько
Головин дал залп! Хлесткий удар с подъема правой ноги! Рядом с нижним углом! Это было хорошо!
Лена Мисько
По МАРИУ из сборной России: «У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга. Дальше будем информировать».
Лена Мисько
да что же так ему не фартит ((( когда весной ему в Туле расшибли голову, думала вообще насмерть.... теперь хребет...
Лена Мисько
Марио здоровья! Падение было скверным, но я не думала, что настолько! хотя, всё, что связано с позвоночником - максимально неприятно!
Лена Мисько
финны стали легко к нашим воротам подходить
Лена Мисько
опять рекорд ))) *** Миранчук стал первым игроком Аталанты, который забил гол на турнире уровня ЧМ/Евро, со времён гола Каниджы на ЧМ-1990.
Лена Мисько
это что такое было?
Лена Мисько
Тошнит от игры сборной, как и нас всех? :)
Лена Мисько
Мы: Соболев, Макаров... Черчесов: Жемалетдинов всем вам
Лена Мисько
Сколько надо дзинху сделать неточных передач чтобы его заменили?
Лена Мисько
Джикия сломался???
Лена Мисько
Явный голевой момент упущен! Свежий Жемалетдинов мог удвоить счет! Это был выход один на один почти что! Мяч прокатился в паре дециметров от дальнего угла ворот!
Лена Мисько
Будет очередная вынужденная замена в составе россиян на этом Евро?
Лена Мисько
Нет, Джик быстро показал, что готов вернуться в игровое пространство.
Лена Мисько
КГБ (Как говорит Бобров), [16.06.21 17:18] Финляндия – Россия: Баринов ошибочно избежал удаления На 40-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы-2020 Финляндия – Россия арбитр Данни Маккели снова допустил ошибку, простив Дмитрия Баринова. Тот попал рукой в лицо Теему Пукки и мог получить вторую желтую карточку. Но судья не применил к нему никаких дисциплинарных санкций. Так, напомню, произошло и на 11-й минуте, когда Маккели допустил ошибку, вообще не зафиксировав фол Баринова. Тот в единоборстве с Гленом Камара наступил шипами на ногу соперника. Игрок финской сборной избежал перелома, а наш футболист – желтой карточки. Будь удар сильнее, а действия Баринова агрессивнее, можно было говорить даже об удалении.
Ruslan Zakirov
Нидерланды на нашей стороне.
Лена Мисько
Не сказала бы, за Соболя избитого никого не наказали 😡
Лена Мисько
Градецки крут
Лена Мисько
Сэйв Градецки! Высший класс вратарской игры! Дзюба довольно-таки медленно подтащил мяч к штрафной и отпасовал на Кузяева поперек поля. Полузащитник пробил в нижний угол, но голкипер разобрался с этим ударом, достав в прыжке левой ладонью!
Лена Мисько
Пукки заменен, а вышел Лаппалайнен. Он лапочка?
Лена Мисько
Пора Соболя выпускать, у дзюбы нет сил....
Лена Мисько
вот хамло же... чуть финна не убил
Лена Мисько
Фол спорный, хотя сыграно было агрессивно
Лена Мисько
Финны завладели позиционным преимуществом. С трибун понесся оглушительный свист!
Лена Мисько
Соболю досталось
Лена Мисько
замесили его локтями
Лена Мисько
кровь остановили - вернулся на поле я уж испугалась, что нос сломали
Лена Мисько
Эх, Соболь выкатил, жаль не забили
Лена Мисько
всех с победой! индивидуальное мастерство Миранчука решило исход матча *** ждем Данию...
Лена Мисько
игра жуть, ожидаемо, выиграли и фиг с ним... но Черчесова не выгонят - жаль (((
Лена Мисько
⚡️ По итогам обследования у Марио Фернандеса не выявили повреждение позвоночника. Он летит со сборной в Москву и будет под наблюдением врачей команды Выдыхаем!
Ruslan Zakirov
Мне нравится как на Канделаки-ТВ Аршавин и Быстров троллят "выбор" Черчесова в пользу Дзюбы.
Ritchie Blackmore
Аршавин, по моему, за столба-зенитовца всегда за. Или я не прав? Все комментаторы не перестают оды петь "лучшему" с тамбовчанами. Противно слушать-сегодня опять ноль.
Лена Мисько
Уэльс пока выигрывает у Турции 42′ Рэмзи Бэйл исполнил самонаводящийся заброс из глубины поля, а Рэмзи избежал офсайда, оставив в дураках всю оборону! Обработка грудью и точный удар в нижний угол! 1:0 в пользу сборной Уэльса!
Лена Мисько
Что-то Турция из тёмной лошадки турнира пока может стать самым лютым позорищем
Лена Мисько
😲 Чёт пока много совпадений с Евро-2008: Превью: важный игрок мимо Евро. *** 2008: Аршавин пропустил первые две игры 2021: Кудряшов пропустил первые две игры / 1. Первый матч - поражение от команды в красной форме с -3 и у нас обратная замена. 2008: Испания 1:4, обратная замена Быстрова. 2021: Бельгия 0:3, обратная замена Черышева. / 2. Победа во втором матче 1:0 над командой, которая играет в сине-белой форме. Победный гол забит в первом тайме. 2008: Греция 1:0, Зырянов 33’ 2021: Финляндия 1:0, Миранчук 45’ / 3. В третьем туре играть со скандинавами. 2008: Швеция 2021: Дания
Лена Мисько
Мда, сборную где главный игрок Кудряшов мне жалко)))
Лена Мисько
не зря Лукомский называл Турцию худшей командой - правильным местом смотрит)
Лена Мисько
90+5′ Робертс Бэйл - второй голевой *** Хитрющий розыгрыш углового позволил Бэйлу просочиться во вратарскую! Он не стал бить сам с неудобного угла и откатил Робертсу, а тот не промазал с нескольких метров! 2:0 в пользу сборной Уэльса!
Лена Мисько
вообще неожиданно, подвели меня, я их в 1/8 вывела
Лена Мисько
вот блин фантазеры (или неисправимые оптимисты) собрались :) *** Sports.ru (https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/2933780.html) Россия уже прошла полпути из 2008-го. Тоже заметили? Можно даже выйти на Нидерланды в четвертьфинале.
Лена Мисько
Еще один :)) [ РабиНерв] РОССИЯ ВСЕГО ДВА РАЗА ВЫИГРЫВАЛА ВТОРОЙ МАТЧ НА ЧМ И ЕВРО - И ОБА ВЫХОДИЛА ИЗ ГРУППЫ Не знаю, что будет в Дании и, надеюсь, дальше, но пока сценарий очень напоминает Евро-2008. Сначала - крупное поражение от фаворита (правда, гораздо более смотрибельное, чем сейчас), далее - труднейшие, скрипучие 1:0: тогда у Греции, теперь у Финляндии. Не собираюсь утверждать, что то же будет сейчас. Тем более что своего Аршавина на усиление к третьему матчу сейчас нет, а, наоборот, люди травмируются пачками. Хотя правильно подсказывают: будет Кудряшов, который в Дании пригодится - уж больно дёргано выглядит на "чужой" позиции Баринов. Но интересная деталь - за всю историю сборной России она всего два раза в финальных турнирах ЧМ и Евро выигрывала второй матч. В 2008-м и 2018-м. Это были оба раза, когда она в итоге вышла из группы. Больше этого не происходило никогда. Однако, чтобы в Дании мы увидели "Россию - Швецию"-2, нужен выход на другой уровень игры Головина. Надо, чтобы он начал решать - пока же есть только объём. Саша и может стать сегодняшним Аршавиным. Но пока - лишь может, а не стал.
Лена Мисько
Пора считать расклады! Скорее всего, для плей-офф хватит ничьей с Данией https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/2933768.html
Ritchie Blackmore
Какие шикарные пасы раздаёт Бэйл! А его зеркальный проход в конце матча по бровке заслуживает отдельных аплодисментов. Ну и надо отдать должное Ремзи-какая техника владения мячом! Такой футбол, действительно, праздник.
Лена Мисько
Бэйл сделал два ассиста на голы, которые стали победными для Уэльса 🤩 Но все запомнят его пародию на Рамоса. Смотри, как исполнил Гарет 📹 https://youtu.be/9gJinvFbJ8s
Лена Мисько
ну что.... в матче Италия - Швейцария Болеем за судеек )
Лена Мисько
Состав швейцарцев: Зоммер, Мбабу, Шер, Эльведи, Родригес, Джака, Фройлер, Шакири, Аканджи, Эмболо, Сеферович.
Лена Мисько
В форме итальянской сборной вышли Доннарумма, Кьеллини, Ди Лоренцо, Бонуччи, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Инсинье, Локателли, Берарди и Иммобиле.
Лена Мисько
Стогниенко приятно слушать
Лена Мисько
Есть первая команда, вышедшая в плей-офф. Это Уэльс. Валийцы переиграли Турцию 2:0 и точно не опустятся в своей группе ниже второго места. И алия станет второй командой в плей-офф, если победит сейчас Швейцарию
Лена Мисько
Здоровская атака итальянцев! Правый край обороны сборной Швейцарии дал слабину, и Иммобиле пробил головой с линии вратарской после мягкого навеса! Мяч просвистел над перекладиной.
Лена Мисько
и Италия открывает счет 19′ Кьеллини
Лена Мисько
1:0 в пользу сборной Италии! Как выяснилось, выбивать на угловой Мбабу не стоило! Кьеллини буквально выгрыз мячик во вратарской и всадил его в сетку ударом левой ноги!
Лена Мисько
Кьеллини - 36 лет
Лена Мисько
гол отменили
Лена Мисько
Когда Кьеллини висел еще в воздухе, борясь за мяч перед голевым ударом, он неумышленно допустил легкое касание рукой! А так нельзя действовать, завершая атаку.
Лена Мисько
Карась, Карась! Вид на жительство в Швейцарии этому господину!
Лена Мисько
в общем-то.... Карась топ Кьеллини фолил ))
Лена Мисько
Кьеллини пришлось замениться! Ачерби вышел на поле.

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