Евро-2020. День шестой. Россия против Финляндии – ну этот-то соперник нам по зубам?

Если россияне не смогут добиться победы, то шансы на выход в плей-офф станут почти нулевыми. Сборная России начала чемпионат Европы по футболу с ожидаемого поражения от сборной Бельгии (0:3), но при этом с неожиданно беспросветной игрой.