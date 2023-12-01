Светлана Изамбаева рассказала о мифах передачи ВИЧ-инфекции

Руководитель Благотворительного Фонда Нестрашно, Светланы Изамбаевой, клинический психолог Светлана Изамбаева отметила, что люди все еще испытывают страх и верят в мифы о ВИЧ-инфекции, таких как передача воздушно-капельным путем или через рукопожатие.
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