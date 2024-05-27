Оп, позиция: способны ли акции протеста расшатать ситуацию в Армении

Никол Пашинян сталкивается с самой серьезной за последние три года угрозой смещения с должности премьера Армении, однако маневру оппозиционного архиепископа Баграта Галстаняна мешает слабая оппозиция, считают эксперты.
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