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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спонсор Переса: «Мы заткнули Марко, как делают большие парни. Серхио пробился в «Ред Булл», где говорили, что он никуда не пробьется»

Джимми Моралес, управляющий директор Escudería Telmex, которая многие годы поддерживала Серхио Переса, рассказал, что мексиканский пилот мог получить место в «Формуле-1» на сезон-2025, однако разрыв с «Ред Булл» произошел слишком поздно.

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