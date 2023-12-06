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Долго «поднят парус», секс меньше двух минут и еще 5 мужских причин пойти к урологу

Долго «поднят парус», секс меньше двух минут и еще 5 мужских причин пойти к урологу

Проблемы мужского здоровья — не такая уж редкость. Однако мужчины предпочитают решать их самостоятельно, не обращаясь за помощью, поскольку считают эту тему очень деликатной, в том числе и с психологической точки зрения.

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