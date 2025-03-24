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В России запустят платформу со списком русофобов

В России запустят платформу со списком русофобов

Российские активисты, состоящие из ветеранов спецоперации и патриотов, решили создать сайт со списком организаций, общественных движений и лиц, действующих против интересов страны под названием "Русофобы".

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Владимир Петров
Разумно.
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