В России запустят платформу со списком русофобов

Российские активисты, состоящие из ветеранов спецоперации и патриотов, решили создать сайт со списком организаций, общественных движений и лиц, действующих против интересов страны под названием "Русофобы".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии