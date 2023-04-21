ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 апреля 2023 года

Энергия дня двадцать первого апреля две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 952 = Бог открывает для меня Путь в Божественном порядке посредством Божественной Любви = В жизни нет проблем! Есть решаемые задачи! Их просто нужно перед собой ставить и решать = Главное - игра Бытия! Это игра Жизни, игра осознанности, игра сознания, игра Энергии и игра свободы = Да восстановится Душа до своего исконного Божественного образа, чтобы глаза её открылись = Духовное состояние человечества влияет на Энергетическое состояние Планеты = Если не знаешь, что будет дальше, хорошенько присмотрись к тому, что уже было =Забота о других открывает дверь к абсолютному счастью - вашему и всех остальных = Земля находится во временнОм Цикле в состоянии Перехода от прошлого к Будущему= Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были подчинены Законам = Каждый - Духовное Существо, имеющее человеческий опыт, чтобы расти и развиваться=Малейшая дисгармония между мыслями, чувствами и поступками человека ведёт к заболеванию =Можно взять общую Идею, осмыслить и выполнить так, как можешь только ты = Мы - это те, кто сотворён из пыли Космоса, наследуя Жизнь от беспредельного Целого =Наши сегодняшние решения напрямую и значительно влияют на наше выживание завтра= Не беспокойтесь за себя: Пространство вами слишком дорожит, чтобы вы пропали зря =Небольшие достижения помогают набраться ресурса для более масштабных действий =Невозможно нравиться всем подряд: все подряд не могут обладать безупречным вкусом=Отсутствие Любви - это причина всех негативных событий и явлений, всей боли и страданий! =Проникновение Божественного огня в физическую форму: мозг, нервы, мышцы, органы= Радость- это состояние Божественное, это состояние Души, это чувствование! = Сознанием можно расширять и сужать любое событие и это возможно через дыхание =Способность признать, что вы чего-то не знаете – это признак силы и скромности ="Твой блудный сын вернулся к Тебе, Боже, и жаждет снова пройти с Тобою каждый шаг дороги Домой" = "Творите свою Жизнь.