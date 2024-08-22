По меньшей мере 63% россиян ассоциируют государственный флаг с патриотизмом и гордостью за страну. Ещё у 40% возникает мысль о воспитании уважения к государственным символам у молодёжи.
Россияне назвали патриотизм и гордость главной ассоциацией с флагом
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Враньё. 81% россиян гордятся триколором. Триколор - колониальный флаг. Флаг рабов. Русский флаг красный.
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17 час.
Борис Сторублевцев
Согласен !!!
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14 час.
М
Мария
Флаг России должен быть красным, с серпом и молотом. А нынешний триколор - это Власовский символ. Зря его реанимировали. Зачем такую подмену придумали? Видимо, Чубайса идея? Иначе не объяснишь такую подлянку.
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12 час.
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