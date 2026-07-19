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«Дождутся!». Украинку унизили в польском аэропорту, устроив досмотр с публичным раздеванием

«Дождутся!». Украинку унизили в польском аэропорту, устроив досмотр с публичным раздеванием

Украинский художник Анастасия Снисаренко-Ержиковская сообщила об инциденте, который, по её словам, произошёл с её дочерью Полиной в аэропорту имени Фридерика Шопена в Варшаве.

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