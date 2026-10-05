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Новости Липецка

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На трассе Липецк – Данков «Фольксваген» слетел на скорости в кювет

На трассе Липецк – Данков «Фольксваген» слетел на скорости в кювет

54-летний водитель «Фольксвагена» в больнице, после того как его автомобиль на скорости слетел в кювет.

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