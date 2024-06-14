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Несекретные материалы

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Бережливые немцы попались на бутылках

Бережливые немцы попались на бутылках

Немецкому футбольному союзу пришлось оправдываться из-за бутылок с чемпионата мира в РоссииИздание Bild обратило внимание, что игроки сборной ФРГ до сих пор пользуются бутылками для воды, которые получили на мировом первенстве 2018 года, проходившем в России.

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